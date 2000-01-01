Полиэтиленовая пленка армированная – это пленка, которая состоит из трех слоев. Первый и последний слои – это прозрачный прочный полиэтилен. Второй слой представляет собой каркас из лавсановой сетки. В итоге получаются ячейки небольшого размера, обтянутые полиэтиленом. Таким образом, данная конструкция позволяет армированной пленке быть более прочной по сравнению с себе подобными аналогами.

В настоящее время армирующая пленка является одной из наиболее надежных полиэтиленовых пленок, используемых в строительстве, подсобном хозяйстве и так далее.

Интересный факт: армированная пленка никогда! не рвется полностью, могут порваться только отдельные ячейки. Только если вы сами намеренно порежете пленку, ее можно порвать всю полностью.

Купить армированную пленку можно с легкостью в любом магазине. В МТ-ПАК ТОРГ вы можете купить армирующую пленку разных длин, ширин и плотностей. В нашем ассортименте:





Пленка армированная Корея шириной 3 м, толщиной 200мкм, длина в рулоне 50 м,

Пленка армированная Корея шириной 6 м, толщиной 120 мкм, длина в рулоне 25 м.





В строительстве целесообразно применять более плотную пленку 200 микрон, а в сельском хозяйстве, на садово-огороднических участках можно использовать пленку толщиной 120 микрон.

Основные преимущества армирующей полиэтиленовой пленки:





Высокая прочность. При использовании простых полиэтиленовых пленок вся механическая нагрузка равномерно распределяется на волокна материала. В случае с армированной пленкой ее прочность обеспечивает лавсановый каркас, который запаян между двумя слоями полиэтилена. Такая технология производства пленки создает особую прочность, которая не позволяет мелким разрывам распространиться на всю оставшуюся поверхность армированной пленки. Повышенная пропускная способность. Речь идет о пропускной способности света. В составе армированной пленки содержатся вещества, которые способствуют отличной проходимости солнечных лучей, которых будет достаточно для роста сельхозкультур. Отличные изоляционные свойства. Армированная пленка превосходно удерживает влагу для создания благоприятного микроклимата растений. Длительный срок эксплуатации. Средний срок службы армированной пленки составляет 3-5 лет в зависимости от способа эксплуатации. Армированная полиэтиленовая пленка не расслаивается.





Для российского климата применение армирующей пленки очень обоснованно. Армированную пленку часто применяют при строительстве, при отделочных работах, в качестве гидроизоляции, для покрытия бассейнов, искусственных водоемов, для строительства теплиц, парников, в ландшафтном проектировании.

В МТ-ПАК ТОРГ вы можете купить армированную пленку по выгодным ценам в рулонах шириной по 3 метра и 6 метров, длиной по 25 метров и 50 метров, толщиной 120 мкр и 200 мкр.